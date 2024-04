Marginación ya no será futuro para miles de personas, promete Gloria Tapia

Zitácuaro, Michoacán, a 29 de abril de 2024.- En unidad, haremos que la marginación deje de ser condición de futuro para miles de mexicanas y mexicanos, quienes ante la falta de oportunidades deben sobrevivir en condiciones graves de pobreza, recalcó Gloria Tapia Reyes, candidata a diputada local por el Distrito de Zitácuaro del PRI, PAN y PRD.

En un recorrido por Aputzio de Juárez, localidad de Zitácuaro, al dialogar con las y los habitantes del lugar, la candidata lamentó que en nuestro país existan cerca de cien millones de personas que padecen algún grado de pobreza, lo que significa que ocho de cada diez mexicanas y mexicanos sufren esta condición.

“Es prioritario que desde nuestra legislación se obligue a los gobiernos a coadyuvar al desarrollo de sus regiones, trabajando en la generación de ingresos y fuentes de empleo, con la atracción de inversiones que generan un bienestar en la sociedad”.

Gloria Tapia refirió que esta situación evidencia las graves desigualdades económico-sociales que existen en nuestro estado, en donde hay municipios ahogados en pobreza extrema, y otros para los que este fenómeno no es su principal problema.

“Vamos a poner un alto para que la pobreza no golpee más a los sectores más vulnerables de la sociedad, entre ellos nuestra niñez y adolescencia, pues la población entre los cero y los 17 años de edad en Michoacán, en un 61.3 por ciento carece de acceso servicios básicos”.

La candidata consideró que no hay quien pueda pensar que el combate a la pobreza no debe ser una prioridad en Michoacán, por lo que no poner el fenómeno en primer plano es resignarse a que ninguna política económica logrará reducir el fenómeno ni siquiera en el mediano plazo.

En Aputzio de Juárez la candidata escuchó los planteamientos de los ciudadanos, quienes denunciaron la falta de apoyos de las autoridades municipales, ya que la mayoría de hogares no cuentan con los servicios básicos fundamentales, además de que los caminos están en malas condiciones y la población no cuenta con apoyos del Ayuntamiento.

Gloria Tapia se comprometió a seguir siendo su aliada, así como lo ha hecho durante los últimos años, en donde puso en marcha acciones para ayudarlos, pero también con el impulso de reformas para garantizar que las autoridades locales no sean omisas e indiferentes ante las demandas sociales.