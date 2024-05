La ciudadanía con su voto y yo con mi trabajo ¡seguiremos defendiendo nuestro Distrito!: Gloria Tapia

Zitácuaro, Michoacán, a 25 de mayo de 2024.- La ciudadanía con su voto y yo con mi trabajo ¡seguiremos defendiendo nuestro Distrito!, porque nuestro compromiso ha sido y es por esta generosa tierra, recalcó Gloria Tapia Reyes, candidata a Diputada Local por el Distrito de Zitácuaro del PRI, PAN y PRD.

La candidata agradeció a la gente del Distrito por su apoyo decidido, por la respuesta tan cálida, entrañable, y contundente que ha tenido con su campaña y en este proyecto común, que se ha construido con la población a lo largo y ancho de Zitácuaro, Ocampo y Angangueo.

“Son las mujeres y hombres nuestra región quienes se volvieron el corazón mismo de este proyecto; ha sido la gente la que con sus propuestas, opiniones, suma y entusiasmo, la que ha definido cada directriz, cada acción, cada medida que habré de realizar como su diputada local”.

Gloria Tapia apuntó que en todo momento en este proyecto, ha habido claridad de que no hay otro camino que la unidad para salir adelante, “por eso no hay duda de que este proyecto colectivo ¡ya ganó!, porque hoy como nunca tenemos presente que es la suma y no la resta, la única posibilidad de un mejor futuro para todos.

“La victoria que alcanzaremos el dos de junio, generará condiciones de paz y certidumbre en Michoacán y México, en donde la gente quiere vivir tranquila, quiere que sus autoridades cumplan con lo que les toca, quiere que haya desarrollo, inversión y empleo”.

Llamó a la ciudadanía a concretar en las urnas el triunfo de este proyecto colectivo, pues a través de éste se concretará la ruta estatal y nacional para la recomposición de nuestro Michoacán y México, su rescate y su impulso para el desarrollo.