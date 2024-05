Jorge Álvarez Máynez y su equipo analizan si continuar o no con actos públicos

Monterrey, Nuevo León, a 24 de mayo de 2024.- El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, señaló que tiene oponentes políticos que han hecho leña del árbol caído por el colapso del escenario en la zona metropolitana de Monterrey, pero que ellos están evaluando si siguen o no actividades proselitistas rumbo a los comicios del 2 de junio.

"Lo vamos a tener que analizar de acuerdo a la evolución también de las personas (la salud de las personas afectadas), de los hechos, pero lo vamos a estar evaluando día a día y hora a hora; vamos a tratar de tomar lo que sea más sensato", mencionó.

A propósito de esto, el zacatecano informó que dos víctimas de la caída del templete en Nuevo León continúan graves y que este día se les realizarán operaciones quirúrgicas.

Álvarez Máynez añadió que desconoce si la empresa Proaudio, encargada de instalar el templete que colapsó, esté en un proceso de investigación. No obstante, aseguró que "ese no es el tema" central.

“La verdad es que he estado viendo los temas, fue un fenómeno climatológico que se conoce como una micro ráfaga, de hecho en Nuevo León se cayeron departamentos, bardas, árboles; no puedo adelantar un criterio, por supuesto que estoy de acuerdo en que haya una investigación, pero no me parece que sea el tema", afirmó.