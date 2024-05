Jorge Álvarez Máynez insiste en que no declinará por nadie

Mérida, Yucatán, a 14 de mayo de 2024. El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez, afirmó que no declinará por otro partido o candidatas y además aseguró que está en vías de ganar.

Esto lo señaló en un foro con estudiantes y maestros de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), donde descartó que vaya a competir con alianzas políticas.

Más aún, señaló que continuará trabajando la campaña a su estilo, con visitas a todos los estados y universidades de que lo inviten. “A mí no me hacen la campaña los gobernadores, a mí no me hacen la campaña los presidentes municipales, pero ahí están los conteos, pero he estado en el sur del país, he estado en Guerrero, hoy estoy en Yucatán, he estado varias veces en Campeche, he estado dos veces en Tabasco, voy a estar el próximo jueves en Oaxaca”

Asimismo, aprovechó su estancia en Yucatán para emitir su respaldo a la candidatura de su compañera de partido Vida Gómez Herrera, quien busca la gubernatura de dicha entidad, un territorio que, a decir de Álvarez Máynez, requiere atención principalmente en cuatro ámbitos: agua, seguridad, infraestructura y educación.