INE realiza llamado "enérgico" a Xóchitl Gálvez para que no haga mal uso de su emblema

Ciudad de México, a 29 de marzo 2024.- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), realizó un llamado “enérgico” a la candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, para que no haga uso indebido del emblema del órgano electoral.

Lo anterior, luego de que Morena denunció a la presidenciable de oposición, por una publicación en su cuenta oficial de X, en la que se hace una “indebida apropiación del logotipo institucional de la autoridad electoral” lo cual, a decir del instituto político oficialista, pretende beneficiar a la denunciada posicionando su plataforma electoral.

Derivado de la queja morenista, Comisión de Quejas y Denuncias resolvió que es improcedente el dictado de la medida consistente en ordenar su eliminación, porque ya no se encuentra visible ni está disponible la publicación denunciada. También, por mayoría de votos, se negó la tutela preventiva al tratarse de hechos futuros de realización incierta.

Sin embargo, el INE, realizó un llamado a Xóchitl Gálvez para que el logotipo o elementos que identifiquen al INE, no sean utilizados como parte de la propaganda o las estrategias políticas de los partidos políticos para beneficiarse electoralmente.

“Sí me parece muy importante destacar la gravedad del asunto que estamos tratando. Hacer un llamado enérgico a la persona denunciada a que no utilice una marca registrada de este Instituto Nacional Electoral, por una parte; y dos, a que no fomente, a través de la utilización de esta marca registrada, la confusión en el electorado”, apuntó el consejero Arturo Castillo.