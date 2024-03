Impulsará Carolina Rangel derechos laborales para trabajadoras del hogar

Morelia, Michoacán, a 30 de marzo del 2024.- En este Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras del Hogar, la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” a la diputación federal del Distrito 10 de Michoacan, Carolina Rangel Gracida, ratificó su compromiso por impulsar leyes y políticas públicas que beneficien a quienes se dedican a esta actividad de manera remunerada o no remunerada y que son principalmente mujeres.



“Hoy es un día para conmemorar, reconocer y visibilizar a todas las personas, pero especialmente a las mujeres que se dedican de manera remunerada a este digno trabajo sin el cual nuestra vida no sería posible, así como a todas las mujeres que, sin importar la edad, estado civil u orientación sexual, realizamos trabajo de cuidados de manera no remunerada, porque el cuidado también es trabajo”, señaló.



Recordó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en nuestro país hay cerca de 2.5 millones de personas ocupadas en trabajo doméstico, de las cuales nueve de cada 10 eran mujeres y casi el 70 por ciento de ellas no recibió ningún tipo de prestación laboral en 2023, no obstante, el trabajo doméstico remunerado sigue siendo una de las ocupaciones con mayor tasa de empleo informal, representando el 95.0 por ciento.



“Las estadísticas nos demuestran que aún debemos seguir trabajando en la formalización, seguridad social y dignificación del trabajo doméstico, brindando garantías y reconocimiento a los derechos de este gran sector productivo en nuestro país”, concluyó.