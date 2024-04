Es preocupante que el presidente López Obrador rete al Estado de derecho: INE

Ciudad de México, 1 de abril del 2024.- En los últimos seis meses, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha acumulado 51 denuncias ante la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo cual, autoridades electorales consideran que el mandatario mexicano reta lo dispuesto por la ley electoral.

“Yo no lo hago, porque ya sería el colmo. Ayer, por ejemplo, prohíben que hable de oligarquía corrupta, y hay una realidad: el bloque conservador tiene secuestrado al Poder Judicial, al INE, al Tribunal Electoral y a la mayoría de los medios de información”, fue una de las declaraciones del jefe del Ejecutivo federal que puede condicionar la opinión popular sobre dichas instituciones.

“Ni modo que yo me quede callado, o sea, ya sería el colmo que el presidente de la República no pudiera ejercer sus libertades, su derecho a manifestarse, a expresarse. Yo no estoy llamando a votar por nadie en particular. Me gustaría que todo mundo saliera a votar, porque yo soy partidario de la transformación por la vía pacífica y soy respetuoso de la voluntad del pueblo”, fueron otros dichos de López Obrador.

Ante lo anterior, la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, Claudia Zavala, respondió a los señalamientos del presidente López Obrador y le pidió que no se adelante ante una posible anulación de la elección, ya que ello, genera incertidumbre.

“No lo sabemos, simplemente se va a quedar el registro, hay posibilidades, a ver qué pasa en la calificación de las elecciones, que el Tribunal va a tener que retomar todo para decir cuáles son las condiciones que se requieren para que una elección sea válida. No es que se esté adelantando nada ni se esté preparando nada”, dejó en claro.

“Generalmente las elecciones se impugnan y si ya está la información sistematizada, asentada, pues ahí está, ya existe, ¿para qué efectos? No lo sé, pero existe la información”, agregó.

Por su parte, Zavala mostró su preocupación de que servidores públicos se estén pronunciando acerca de la elección, ya que está prohibido por la ley electoral.

“Aquí lo delicado es que a sabiendas de que la Constitución prohíbe que servidores públicos se metan en cuestiones electorales, varios servidores y servidoras públicas están reiterando esa conducta”, dijo la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, ante una posible impugnación de la elección.