En Curimeo reciben con júbilo a Efraín Ortega y a Olga Rodríguez, candidatos de Movimiento Ciudadano

Curimeo, Michoacán, a 25 de mayo de 2024.- Con música, cohetes, aplausos, porras y vivas es como una multitud jubilosa le dio la bienvenida, en Curimeo, a Efraín Ortega, candidato por Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Panindícuaro, y a Olga Rodríguez, abanderada naranja a la diputación local por el Distrito de Puruándiro.



Sonriente, pero emocionado hasta las lágrimas, Efraín Ortega, médico de profesión, se hizo del micrófono y en un discurso breve, claro, preciso y sustancioso especificó tres ejes que trabajará como compromiso con los curimeños: "Desde el primero de septiembre nos enfocaremos a la conclusión del pozo de agua, la remodelación de esta bonita plaza y al aspecto de la salud".



Contundente, se deslindó a cabalidad del actual gobierno municipal y precisó que él sí cumplirá, dijo, "lo que no les han cumplido, porque yo quiero mucho a Curimeo, aquí crecí, aquí tengo muchos buenos amigos y en este lugar me siento como en mi casa".



Y reiteró: "Yo sí les voy a cumplir lo que no se les ha cumplido". En su intervención como candidata a la diputación local por el Distrito 02, Olga Rodríguez Suárez, licenciada en psicología, también pintó su raya con respecto al gobierno municipal, en el que hasta hace poco se desempeñó como secretaria del ayuntamiento. Y fue más allá: "si ustedes creen que no llegaron los presupuestos, sí llegaron, pero no se los dijeron". Remarcó que nunca se les permitió a ella ni a Efraín Ortega, quien fuera titular de Obras Públicas, impulsar infraestructura para este pueblo.



Entre la multitud era notoria la presencia de gente que ha sido simpatizante de Morena, personas que decidieron darle su voto a los candidatos del mundo fosfo fosfo. Incluso uno de ellos tomó el micrófono para expresar su respaldo para el aspirante a la alcaldía y le sugirió lo siguiente: "si tú ganas, Efraín, tú sí cúmplele a la gente".



Para nadie pasó desapercibida la presencia de Nicolás Calderón Ávila, quien hace tres años contendió abanderado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); también fue notoria la participación de Trino Árciga, mismo que hace varios trienios fue el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal. Así sea.