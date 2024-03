El gobernante debe vivir en la justa medianía, responde Sheinbaum a Xóchitl Gálvez

Mihuatlán, Oaxaca, 27 de marzo del 2024.- Después de Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, dijera que de ganar las elecciones vivirá en Los Pinos, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, afirmó que el gobernante debe vivir en la justa medianía como respuesta a su adversaria política.

"No va a regresar el avión presidencial, o ¿si quieren que regrese?, ¿o quieren que regresen las pensiones a ex Presidentes?, o como dicen algunos que ya quieren regresar a vivir a Los Pinos. No, el gobernante debe vivir en la justa medianía, nada de camionetotas, guaruras, estar alejado del pueblo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre", dejó en claro la candidata morenista en un mitin realizado en Mihuatlán, Oaxaca.

En el evento de campaña, Sheinbaum aseguró que de ganar la Presidencia de México, dichos privilegios no volverán ni habrá regresiones ni vueltas al pasado.

"No habrá regresiones, no habrá vueltas al pasado, no van a regresar los corruptos en pocas palabras (...) no vamos a cambiar el rumbo y vamos a continuar con el humanismo mexicano", aseguró.