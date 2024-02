Ebrard, Manuel Velazco y César Yáñez se unen al equipo de campaña de Sheinbaum

Ciudad de México, a 29 de febrero 2024.- La coordinadora de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que Marcelo Ebrard Casaubón, Manuel Velazco Coello y César Yáñez Centeno Cabrera se unieron a su equipo de campaña para las elecciones del próximo 2 de junio.

El ex canciller Ebrard Casaubón fungirá como coordinador de vínculo con organizaciones civiles en el Exterior en el equipo de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México; por su parte, el ex gobernador de Chiapas, Velazco Coello será coordinador de alianzas y Yáñez Centeno Cabrera de agenda y giras.

La candidata presidencial del oficialismo calificó a los integrantes de su campaña como un “equipazo” y detalló que la acompañarán en su gira por el país, mientras cada uno cumple una tarea específica.

Sheinbaum también ratificó a Mario Delgado como coordinador de campaña, a Adán Augusto, como coordinador político; por su parte, Ricardo Monreal será coordinador de enlace territorial; Tatiana Clouthier, coordinadora de voceros; Citlalli Hernández estará encargada de la agenda con mujeres con el apoyo de Esthela Damián y Renata Turrent.

Además de la periodista Ana María Lomelí, como enlace con los empresarios; y Paulina Silva encargada de medios.