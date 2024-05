Daniela de los Santos busca defender a las niñas, niños y adolescentes de Michoacán, desde el Congreso Local

Morelia, Michoacán, a 24 de mayo 2024.- La candidata a diputada por el distrito 17 de Morelia, Michoacán, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Daniela de los Santos Torres declaró en entrevista con José Maldonado para el noticiero de Noventa Grados declaró que desde su punto de vista, la seguridad debe aplicar desde la niñez.

Por lo anterior, recordó que durante su carrera política, impulsó la Ley de Adopción en Michoacán, la cual permitió la adopción de más de 120 menores y ahora logró concretar el nuevo centro de justicia para niñas, niños y adolescentes, en la entidad.

Comentó que las cifras de abuso y maltrato infantil “son lamentables”, por lo que propuso que se debe tratar el tema a fondo desde el Congreso Local. Igualmente indicó que propondrá el regreso del apoyo federal para las escuelas de tiempo completo en Michoacán y que se aseguren los derechos a la salud y la educación, así como el de prioridad de las niñas, niños y adolescentes.

Por otra parte, señaló que su campaña electoral tiene como base cuatro ejes: Tratar la crisis hídrica desde la tribuna de la sede legislativa estatal, cuidado del medio ambiente, seguridad y dar preferencia a la niñez.

Detalló que cumplirá su labor como diputada de la manera indicada, y no con promesas que por ley no puede cumplir, como obras en materia de infraestructura; no obstante, legislará para que el presupuesto estatal sea repartido de la manera correcta para el beneficio de la sociedad.

Señaló que de acuerdo con la UNICEF el estado necesita de 23 subprocuradores de la niñez (uno por cada distrito judicial), para funcionar de la manera adecuada, sin embargo solamente cuenta con cinco y un procurador, para tratar con los casos de violencia y trata de menores.