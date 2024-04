Claudia Sheinbaum pide votar por diputados locales de Morena y sus aliados en Morelos para destituir al fiscal

Cuernavaca, Morelos, 1 de abril del 2024.- En compañía de la candidata a la gubernatura de Morelos, Margarita González, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM), Claudia Sheinbaum, pidió a la ciudadanía morelense votar por los candidatos a diputaciones locales para destituir al fiscal general del estado Uriel Carmona, a quien acusó de no ayudar a combatir la inseguridad.

"Aquí en Morelos tenemos que ganar la mayoría en el Congreso local por una razón, se tiene que ir el fiscal de Morelos que es el responsable principal de la inseguridad en el estado", dejó en claro Sheinbaum al recordar que cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México denunció a Carmona por el encubrimiento de un feminicidio.

"Para que haya seguridad en el estado, por supuesto, que vamos a colaborar con Margarita que es una mujer honesta; me decían 'es que Margarita es demasiado buena', es que no la conocen porque tiene un carácter, pero muy fuerte para gobernar, pero no solo es asunto de carácter, es un asunto de colaboración. Y para que haya seguridad en Morelos, Morelos tiene que ganar la mayoría en el Congreso local para tener un nuevo fiscal que esté comprometido con el pueblo de Morelos, eso es lo principal", agregó la candidata presidencial del oficialismo.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo llamó a los morelenses a activar el llamado ‘Plan C’, que se trata de tener la mayoría calificada en el Senado y Cámara de Diputados para aprobar las iniciativas que vaya a mandar cuando sea presidenta de México y con ello, se puedan elegir a los ministros y jueces mediante el voto popular en el país.

"Para eso queremos cambiar la Constitución, para eso queremos el Plan C. Esa es la decisión que se tiene que tomar en Morelos y en el país. No regresar al régimen de corrupción, de privilegios", finalizó.