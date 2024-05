Claudia Sheinbaum afirma que gobernará de cara al Pueblo de México si gana las elecciones

Saltillo, Coahuila, 24 de mayo del 2024.- “Vamos a gobernar de cara al pueblo de México” fue la frase que dejó la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, para señalar que el próximo 2 de junio, en solo unas horas, se definirá el futuro del país.

Desde Saltillo, Coahuila, en un mitin con simpatizantes, la abanderada oficialista aseguró que son solo un equipo y por ello la gente debe votar por todos los candidatos de Morena y aliados en la entidad.

"Y de mí, compañeros, compañeras tengan la certeza, nosotros vamos a llegar al Gobierno de la República y vamos a gobernar de cara al pueblo de México. Nosotros tenemos en el corazón, en la mente, en nuestra historia los principios de nuestro movimiento: Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Coahuila, ni al pueblo de México", indicó.

En el evento, Sheinbaum Pardo recibió el respaldo del sindicato nacional de trabajadores de la educación, quienes tienen una plataforma de 750 mil promotores para el día de la elección.

"La beca que hice en la Ciudad de México para todos los niños y niñas traerla a Coahuila y que todos los niñas y niñas que van a escuela pública tengan una pequeña beca para útiles, uniformes escolares, para los alimentos, para el recreo, no es unos por calificación o por situación económica, a todas y a todos, porque bien saben los maestros que no es lo mismo el aprovechamiento escolar cuando llegamos desayunados a la escuela que cuando no llegamos desayunados a la escuela, así que beca universal", aseguró la candidata presidencial en cuanto al tema educativo.

"Gracias a los maestros y maestras, la escuela pública es la mejor de todas las educaciones y queremos que se mantenga así. Vamos a seguir apoyando la educación, por supuesto el salario de los maestros y las maestras, las pensiones, sobre todo, de estas cuentas individuales y también vamos a hacer más preparatorias y más universidades públicas en el país", concluyó.