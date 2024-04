Candidata a diputada local es amenazada para bajarse de la contienda en Hidalgo

Pachuca, Hidalgo, a 5 de abril de 2024.- Jennifer Escorcia, candidata a diputada local por la coalición Fuerza y Corazón por México, denunció ser víctima de una presunta amenaza si no abandona la contienda electoral.

La candidata al distrito de Tepeapulco relató que en su domicilio dejaron una carta en la que se advierten que si continúa en campaña, su papá podría ser despedido de su empleo.

“En estas elecciones va a competir con algunas personas no tan buenas y me gustaría decirles solamente que se cuidara mucho o que no participara… como primera acción para que me crea a quien se está enfrentando es que van a despedir a su papá”, narró la aspirante a diputada local.

Jennifer Escoria señaló que su padre lleva más de 13 años trabajando en el Ayuntamiento de Tepeapulco a cargo de la alcaldesa Marisol ortega López, quien llegó al cargo bajo las silgas de Morena y quien posteriormente buscó la candidatura a diputada local por ese mismo partido, pero finalmente se postuló por el PT.