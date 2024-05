Atender enfermos renales y reforestación, prioridades de Mauricio Prieto al arribar al Congreso de Michoacán por el Distrito 12

Morelia, Michoacán, 29 de mayo del 2024.- El candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México a diputado local por el Distrito 12 del estado de Michoacán, Mauricio Prieto, visitó el estudio de Noventa Grados para platicar de lo que ha sido su campaña y convencer al electorado de que es la mejor opción para representarlos en el Congreso de Michoacán.

“El distrito por el que compito tiene como primera necesidad, desde mi perspectiva, el tema de la salud, hoy en el distrito de Hidalgo, en particular en el municipio de Hidalgo, Zinapécuaro, Queréndaro, hay un problema severo de salud y tiene que ver con el tema de los enfermos renales, quiero decir que esta parte del país es donde se concentra la mayor cantidad de enfermos renales en todo el país”, señaló el candidato de la alianza opositora.

“Hoy en Michoacán, hoy en el distrito de Hidalgo le hace falta mucho al tema de salud y en particular, atención digna a esas personas que padecen esta terrible enfermedad”, puntualizó el aspirante a diputación local en el Congreso de Michoacán.

A la pregunta expresa sobre ¿Quién es Mauricio Prieto?, el candidato dijo que es un hombre de familia, dedicado a su trabajo, con una trayectoria de alrededor de 17 años participando en asuntos políticos; indicó que fue diputado a los 32 años de la 71 legislatura del estado, la única que ha sido de cuatro años, además de ser candidato a diputado federal en el año 2018, así como fue jefe de Gobierno en el mandato anterior del Gobierno de Michoacán y diputado federal en funciones.

“El tema de salud y el tema de reforestación son dos cosas que vamos a abarcar si somos electos, que nos vamos a enfocar a partir del 15 de septiembre que nos dé la oportunidad la gran parte de las ciudadanas y ciudadanos de ser su diputado local, tengo muy claro lo que tenemos que hacer, no venimos a inventar el hilo negro, sabemos cómo hacerlo, donde hacerlo y estoy convencido que con la ayuda de los alcaldes de este distrito, vamos a lograr, primero, atender el centro de atención más grande del país para enfermos renales y para ello, necesitamos al Gobierno de Michoacán, necesitamos a los municipios y a la Federación”, apuntó.

“Para ello, como diputado local, se tiene que legislar en favor de ello, y como segunda facultad, igual de importante, es asegurar la distribución de los recursos, ahí le voy a poner la gran parte de los recursos que voy a gestionar para el tema de la salud y por supuesto a la COFOM, ponerle suficiente dinero para lograr reforestar toda la zona del oriente michoacano”, dejó en claro.

Asimismo, el candidato por el Distrito 12 de Michoacán a una diputación local aseguró que otros temas por legislar son la incentivación del turismo en la región y la inseguridad persistente en el estado de Michoacán, ya que no está de acuerdo en la estrategia de otorgarles abrazos a los delincuentes.

“Este 2 de junio salgan a votar libremente, que no duden que vamos a ganar la elección, pero necesitamos voto masivo y a todos aquellos que aún no han definido su voto, que nos den el voto de confianza, en particular a aquellas personas que pertenecen a otros partidos y que creen que su candidato no va a ganar, ayúdenos para ganar contundentemente este 2 de junio”, fue el mensaje final de Mauricio Prieto.