Amenazan a candidata del PAN a la alcaldía de León

León, Guanajuato, a 1 de abril de 2024.- Alejandra Gutiérrez Campos, candidata de Acción Nacional a la presidencia municipal de León, Guanajuato, reveló que fue amenazada aún en funciones como edil.

En su segundo día de campaña, Gutiérrez Campos, quien busca reelegirse omitió los detalles sobre el tipo de amenazas.

“Sí he tenido amenazas, nunca las he hecho públicas, pero también las he denunciado formalmente. “Obviamente tomas decisiones, pisas cayos y ha habido amenazas y lo he denunciado conforme lo marca la ley”, declaró.

Alejandra Gutiérrez Campos adelantó que no solicitará seguridad porque como presidenta municipal con licencia el Ayuntamiento le asignó escoltas, esto, por ser un derecho establecido en la ley por su calidad de presidenta con licencia, sin embargo, aclaró que no lo ejerció en toda su capacidad y ni siquiera se mueve en un vehículo oficial.

“Es un tema reservado, no puedo decir cuántos, no me traje el equipo que tenía en el municipio, ni siquiera traigo vehículo municipal -aunque la ley lo permite-, he sido muy cuidadosa porque no quiero que digan que uso recursos públicos”, refirió la candidata.