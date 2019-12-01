Zoológico de Morelia prevé superar el millón de visitantes en 2025

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 18:08:39

Morelia, Michoacán, a 16 de diciembre del 2025.- El Zoológico de Morelia prevé cerrar el año 2025 con una afluencia superior al millón de visitantes, de acuerdo con la proyección realizada por su director, Julio César Medina Ávila; destacó que la tendencia actual permite anticipar el cumplimiento e incluso la superación de esta meta.

El funcionario estatal señaló que la temporada decembrina representa uno de los periodos más importantes para el parque, debido al incremento de visitantes durante las vacaciones, ello aún cuando en la capital michoacana y en distintos municipios existe una amplia oferta de actividades recreativas.

Consideró que el zoológico se mantiene como una opción atractiva para la convivencia familiar en espacios naturales.

En este sentido, Medina Ávila subrayó que durante el año se registró una respuesta positiva del público a las experiencias de interacción con diversas especies, en particular las actividades con capibaras generaron gran interés, al grado de formarse largas filas para ingresar a estas áreas.

Finalmente, recordó que el año 2024 presentó complicaciones económicas derivadas de una menor afluencia durante la temporada de lluvias. No obstante, indicó que en 2025 los indicadores han sido favorables, con buena asistencia en los periodos vacacionales, lo que refuerza las expectativas de cierre positivo.