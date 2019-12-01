Zitácuaro presenta imagen oficial por sus 500 años de historia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 20:37:31

Zitácuaro, Michoacán, a 15 de abril de 2026.- Antonio Ixtláhuac, presidente municipal de Zitácuaro, Michoacán, presentó la imagen oficial y el programa general de actividades con motivo de la conmemoración de los 500 años de la fundación del municipio, en un evento realizado en el lobby del Teatro Juárez ante representantes de distintos sectores sociales, entre ellos empresarios, el comisario regional de la Guardia Civil, representante del Ejército Mexicano, líderes religiosos, directores de instituciones educativas, líderes del comercio, medios de comunicación y representantes de otros sectores de la población.

Durante la presentación, se dio a conocer una agenda integrada por más de 21 actividades que se desarrollarán en distintos puntos del municipio hasta el 24 de junio, fecha central de esta conmemoración histórica, abarcando expresiones culturales, artísticas, deportivas, turísticas y de convivencia social.

El alcalde destacó que esta celebración representa un momento histórico para Zitácuaro, al cumplirse cinco siglos de identidad, tradición y evolución.

“Estamos ante la cuenta regresiva de una fecha histórica. Son 500 años de nuestra tierra, de nuestra historia y de nuestra identidad. Esta conmemoración es una oportunidad para reflexionar sobre nuestro pasado, fortalecer nuestro presente y proyectar el futuro de nuestra Heroica”, expresó.

Asimismo, subrayó que los festejos buscan involucrar a toda la ciudadanía, llevando actividades a distintos barrios y comunidades, con el objetivo de que la celebración sea incluyente y participativa.

“En los 500 años cabemos todos. Que esta celebración sea símbolo de unidad, de fortaleza y de un mejor porvenir para nuestra tierra”, afirmó.

El Gobierno Municipal informó que, como parte de esta conmemoración, se impulsarán acciones para fortalecer la infraestructura cultural, turística y social del municipio, así como la promoción de sus sitios históricos y espacios públicos.