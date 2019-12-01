Zitácuaro participa en encuentro con la Embajada de Nepal para explorar oportunidades de cooperación

Zitácuaro participa en encuentro con la Embajada de Nepal para explorar oportunidades de cooperación
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 10:45:55
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Ciudad de México, 10 de julio de 2026.- El presidente municipal de la Heroica Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac, participó en un encuentro con representantes de la Embajada de Nepal en México, donde se dialogó sobre oportunidades de cooperación cultural, económica y turística, además de intercambiar información sobre la historia, la cultura y el potencial de Nepal y de la Heroica Zitácuaro.

Durante la reunión, representantes de la Embajada de Nepal en México realizaron una presentación sobre la riqueza natural, el patrimonio cultural, el potencial turístico y las oportunidades de desarrollo de su país. Asimismo, destacaron las similitudes entre Nepal y la Heroica Zitácuaro en aspectos como su vocación agrícola, la riqueza natural, la biodiversidad, las tradiciones y el patrimonio cultural, elementos que favorecen el intercambio de experiencias y el fortalecimiento del diálogo institucional.

En su intervención, Antonio Ixtláhuac presentó la relevancia histórica de Zitácuaro como sede de la Suprema Junta Nacional Americana, establecida en 1811 y reconocida como el primer órgano insurgente con funciones de gobierno durante el movimiento de Independencia. Asimismo, destacó que Michoacán fue escenario del surgimiento de instituciones fundamentales para la construcción del Estado mexicano, consolidando a la Heroica Zitácuaro como un referente histórico del país.

El encuentro permitió intercambiar experiencias sobre el potencial turístico, económico y cultural de Nepal y de la Heroica Zitácuaro, así como identificar áreas de interés común que podrán traducirse en futuras oportunidades de cooperación e intercambio en beneficio de ambas partes.

Finalmente, Toño Ixtláhuac reiteró que el Gobierno de la Heroica continuará promoviendo espacios de diálogo y colaboración institucional que permitan proyectar la historia, la cultura, el potencial turístico y las fortalezas económicas de Zitácuaro en escenarios nacionales e internacionales.

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