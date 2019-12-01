Zitácuaro arranca operativo de seguridad para Semana Santa 2026 con participación de los tres órdenes de gobierno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 19:27:04

Zitácuaro, Michoacán, 31 de marzo de 2026.- El Gobierno de la Heroica Zitácuaro dio el banderazo de inicio al Operativo de Seguridad Semana Santa 2026, con la participación coordinada de corporaciones federales, estatales y municipales, con el objetivo de garantizar la seguridad, la tranquilidad y la atención a la ciudadanía y visitantes durante el periodo vacacional.

Durante el arranque, se informó que en este dispositivo participan instancias como la Guardia Nacional, Fiscalia, Guardia Civil, Tránsito estatal y municipal, C5, Protección Civil estatal y municipal, Bomberos, Ángeles Verdes (Federal), Ángeles del Camino (Municipal), Polícia Municipal y otras corporaciones locales, quienes desplegarán acciones preventivas y de vigilancia en distintos puntos del municipio, especialmente en zonas de mayor afluencia como la Presa del Bosque.

El presidente municipal, Antonio Ixtláhuac, destacó que este operativo responde a la necesidad de brindar condiciones de seguridad en una de las temporadas con mayor movilidad de personas.

“Este es un buen momento para refrendar el compromiso de que nuestra tierra cuente con la tranquilidad necesaria. Todas las corporaciones, en coordinación, tenemos la responsabilidad de que quienes nos visitan y quienes viven en Zitácuaro puedan disfrutar de esta temporada con seguridad”, expresó.

El alcalde subrayó que, además de la afluencia turística propia de la temporada, el municipio contará con eventos de gran convocatoria como el Presa Fest 2026 del 2 al 5 de abril, por lo que se reforzarán los operativos en espacios públicos, zonas recreativas y vialidades.

“Hay una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno. Estaremos atentos, vigilando y atendiendo a quienes visiten nuestros espacios turísticos, comunidades y el centro de la ciudad”, señaló.

Asimismo, se hizo un llamado a la población a colaborar con las autoridades, seguir recomendaciones de seguridad y permitir el desarrollo de las actividades en un ambiente de orden y convivencia.