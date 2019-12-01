Zirahuén da la bienvenida a su nuevo párroco con respaldo de Dayana Pérez

Salvador Escalante, Michoacán, a 21 de enero de 2026.- En la comunidad de Zirahuén se llevó a cabo la recepción del nuevo padre, un acontecimiento significativo para la vida espiritual y social de la localidad, que reunió a familias, autoridades y representantes comunitarios en un ambiente de respeto y unión.

Este acto contó con el acompañamiento del Gobierno Municipal de Salvador Escalante, encabezado por la presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza, cuya administración mantiene como eje Gobernar con amor justicia y Libertad, fortaleciendo el vínculo entre gobierno, comunidad y tradiciones que dan identidad al municipio.

En representación del Ayuntamiento, el secretario municipal, Fernando Agnael Rueda, acudió a este acto de bienvenida, refrendando la cercanía institucional con la comunidad y el respeto a sus expresiones religiosas y culturales, bajo la premisa de Escuchar resolver Y transformar, como parte de una gestión cercana y sensible a las necesidades sociales.

La presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza ha reiterado que el acompañamiento a las comunidades es fundamental para preservar la cohesión social y los valores que distinguen a Salvador Escalante, donde Santa Clara del Cobre enamora por su historia, su gente y sus tradiciones vivas.

