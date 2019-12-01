Zamora se suma a la ruta por Michoacán para construir soluciones al campo, al agua y a las carreteras: Carlos Torres Piña

Zamora, Michoacán, 3 de noviembre de 2026.— Escuchar las necesidades del campo, el acceso al agua, las condiciones de las carreteras y las carencias en salud y educación es parte de la ruta de La 4T te escucha, que continuó en Zamora-Jacona con Carlos Torres Piña, coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía. Estos encuentros buscan sumar a las regiones de Michoacán a la construcción de un proyecto común, con prioridades definidas desde las comunidades, los municipios y los sectores productivos.

En el encuentro intervinieron Jesús Mora González, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán; Alfonso Cortes Montesinos, delegado del Partido Verde Ecologista de México; Ana Lilia Guillén Quiroz y Miryam Martínez Ramírez, fundadoras de Morena; así como Carlos Torres Piña. Este ejercicio abre la participación a productores, comerciantes, mujeres, jóvenes y habitantes de la región para reunir sus inquietudes y propuestas sobre los asuntos que afectan su vida cotidiana y sus posibilidades de desarrollo.

La ruta busca identificar qué apoyos requieren los productores, dónde hacen falta caminos sacacosechas y mejores conexiones carreteras, qué problemas existen en el abastecimiento y saneamiento del agua, y cuáles son las necesidades de atención médica, educación y empleo. Al reunir estos planteamientos se busca conectar las prioridades locales con soluciones regionales e integrar un proyecto para todo Michoacán, construido con la participación de quienes trabajan la tierra, sostienen la economía y conocen las carencias de sus comunidades.