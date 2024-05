Yo no meto las manos al fuego por nadie: Rufina Benítez

Querétaro, Querétaro, 24 de mayo de 2024.- Ante las acusaciones en contra José María “Chema” Tapia Franco, candidato a la presidencia municipal de Querétaro por los partidos Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo, Rufina Benítez Estrada, presidenta del Comité Directivo Estatal de Morena, afirmó que no mete las manos al fuego por nadie.

“Yo no meto las manos al fuego por nadie, cada uno asume sus dichos y sus hechos y cada uno es responsable de establecer una postura ante acusaciones”.

Señaló que si alguien lo está acusando de algo que presente las denuncias correspondientes y las pruebas para comprobarlo.

“Me parece delicada esa acusación (haber comprado su candidatura) y por supuesto que jamás nos prestaríamos a vender una candidatura, entonces si tienen elementos que los presenten”.

Cuestionada sobre cómo se calificó la idoneidad para que “Chema” Tapia fuera el abanderado de Morena rigiéndose en los principios del ese partido que establece no mentir, no robar y no traicionar, Benítez Estrada aclaró que el instituto político que representa en Querétaro no juzga a priori.

“Él (Tapia Franco) quedó en primer lugar en la encuesta y en ese momento no había ninguna carpeta de investigación; desde Morena no se juzga a priori (…) Tuvo diálogos con la propia Claudia y llegó como candidato del Partido Verde”.

Respecto a quién está financiando la candidatura de “Chema” Tapia, la líder estatal de Morena, aclaró que una parte la está aportando el partido, otra parte son recursos privados y el candidato también está erogando sus propios recursos.

“Desconozco en este momento cuánto se ha destinado a la campaña de “Chema” Tapia, pero ha sido, en la gran mayoría, al menos unas campañas muy austeras”.