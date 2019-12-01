Morelia, Michoacán a 28 de noviembre del 2026.- Jesús Zambrano Grijalva, ex líder nacional del PRD, rechazó haber hablado en representación de los partidos estatales del Sol Azteca que se deslindaron de él luego de que se reunió con Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, para dialogar sobre el próximo proceso electoral.

“Yo estoy trabajando, empeñado, sin hablar a nombre de nadie”, dijo. Sobre las críticas, añadió: “No sé por qué les cayó la camiseta, ellos se la pusieron y salieron a descalificarme diciendo que no tenía ninguna autoridad política ni moral para hablar a nombre de ellos”.

Al responder a los señalamientos de que fue responsable de la caída del PRD y de que perdiera su registro nacional, Zambrano recordó que otros dirigentes de dicho instituto político también participaron en las decisiones de formar alianzas electorales con el PAN y el PRI.

“Me hablan de que yo fui el responsable de la caída del PRD hasta perder su registro nacional. Se les olvida que ellos formaron parte de las grandes decisiones que tomamos para ir juntos con el PAN y con el PRI. También tienen sus responsabilidades. Es muy fácil buscar responsables en otro lado; ya le heredaron, le copiaron muy pronto a Morena el andar lanzando la responsabilidad para otro lado”, declaró.

El exdirigente nacional del PRD sostuvo que respeta las decisiones de otros liderazgos, pero afirmó que tiene derecho a expresar su postura y a buscar acuerdos con quienes estén dispuestos a formar un frente social y político amplio.

Jesús Zambrano, fue entrevistado en la capital michoacana, durante elnombramiento como Coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, de David Cortés Mendoza.