Yankel Benítez y autoridades de Santiago Undameo, establecen ruta de trabajo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 10:45:25
Morelia, Michoacán; 25 de noviembre de 2025.- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, sostuvo una reunión de trabajo con autoridades y encargados del orden de Santiago Undameo, para revisar y dar respuesta a las necesidades de esta tenencia de Morelia.

Frente al jefe de tenencia, Arturo Herrera Guzmán, el encargado de la política interna de Morelia refrendó el compromiso del Gobierno Municipal de mantener contacto directo con la zona rural de la capital, para así tener una lectura clara de su situación.

En este marco, Yankel Benítez explicó que las prioridades expuestas son referentes al mejoramiento de servicios públicos, así como el reforzamiento de la seguridad.

El secretario del Ayuntamiento comentó que con estrategia, coordinación y planeación, se atenderán estos temas, para así seguir construyendo a Morelia como la mejor ciudad para vivir.

