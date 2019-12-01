Yankel Benítez sostiene reunión con vecinos de colonias del Sur

Yankel Benítez sostiene reunión con vecinos de colonias del Sur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 19:40:01
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Morelia, Michoacán, a 27 de marzo de 2026.- El Secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez, encabezó una importante reunión de trabajo con representantes de las colonias del sur de la ciudad, como Trincheras de Morelos, Cayetano Andrade, Lomas de Chapultepec, Lomas de los Encinos, Lomas de los Duraznos y otras comunidades de la Tenencia de Santa María de Guido.

El encuentro tuvo como propósito principal escuchar de manera directa las inquietudes de los vecinos y avanzar en la regularización del servicio de agua potable que proporciona el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS).

En esta reunión encabezada por el encargado de la política interna, Yankel Benítez y el representante de las y los vecinos de las colonias del Sur, Uriel Sánchez Méndez, se privilegió la atención inmediata a las demandas de los colonos y se establecieron compromisos concretos para resolver sus inquietudes.

Este encuentro refleja el compromiso del Gobierno Municipal de poner a la ciudadanía en el centro de las decisiones, atendiendo de forma directa y responsable sus legítimas demandas de servicios básicos.

El Secretario Yankel Benítez reiteró que la instrucción es trabajar de manera coordinada y sin distracciones para resolver los problemas reales de la gente, privilegiando siempre el diálogo, la transparencia y resultados concretos en beneficio de las familias morelianas.

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