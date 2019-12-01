Yankel Benítez Silva supervisa obra con vecinos de Tenencia Morelos

Yankel Benítez Silva supervisa obra con vecinos de Tenencia Morelos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 10:18:49
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Morelia, Michoacán; 14 de abril de 2026.- El Secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, visitó las colonias Zimpanio Norte y San José del Cerrito, en la Tenencia Morelos, para revisar los detalles técnicos de la rehabilitación integral de dos calles.

Acompañado por Gabriela Aguilar, jefa de la Tenencia Morelos, y Víctor Amezcua, director de Planeación, el Secretario, Yankel Benítez instaló los Comités de Obra de las calles Mónico Arias y 5 de Noviembre.

Durante el recorrido, Benítez Silva destacó el gran nivel de organización y compromiso de las y los vecinos, quienes participan activamente, presentan propuestas y priorizan las necesidades más urgentes de sus colonias.

El Secretario resaltó que este tipo de trabajo conjunto demuestra que cuando la ciudadanía se organiza, los resultados llegan más rápido. “Para el Ayuntamiento es muy satisfactorio trabajar de esta forma, donde no se trata solo de prometer, sino de construir soluciones en equipo con la gente”.

El Gobierno de Morelia mantiene sus recorridos en territorio, para escuchar a las colonias y tenencias con el fin de seguir en la construcción de la mejor ciudad para vivir.

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