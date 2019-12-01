Yankel Benítez Silva encabeza intervención de terreno baldío en Villas del Sur de Morelia

Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2025.- En respuesta directa a las inquietudes de las y los habitantes de Villas del Sur, el Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, encabezó las acciones de limpieza y recuperación de un terreno baldío que estaba siendo utilizado de manera irregular como tiradero de escombro y basura.

Benítez Silva acudió personalmente al sitio para atender la demanda ciudadana, donde constató que la acumulación de desechos generaba malos olores y una sensación de abandono que afectaba a toda la comunidad. De inmediato, cuadrillas municipales realizaron la limpieza total del predio y se procedió a clausurar el acceso, con el objetivo de impedir que esta problemática vuelva a surgir.

El Secretario del Ayuntamiento destacó que estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno Municipal de no solo escuchar, sino responder con hechos a las necesidades de la población. “Cuando la ciudadanía levanta la voz y la autoridad responde, pasan cosas buenas”, recordó, en sintonía con la visión del Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar.

Benítez Silva subrayó que la construcción de una ciudad más limpia, ordenada y segura se fortalece día con día gracias al trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía. “Así se construye confianza, así se construye comunidad y así se construye ciudad”, afirmó.

Con estas acciones, Ayuntamiento de Morelia reitera su compromiso para actuar con firmeza y cercanía, atendiendo espacios en condición de abandono y mejorando así el entorno de las familias, y que Morelia sea la mejor ciudad para vivir.