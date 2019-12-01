Yankel Benítez se reúne con vecinos de San Bartolomé y 8 de agosto

Yankel Benítez se reúne con vecinos de San Bartolomé y 8 de agosto
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 10:15:07
Morelia, Michoacán, a 3 de septiembre de 2025.- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, continúa cumpliendo la encomienda marcada por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, que es trabajar con cercanía y escuchando a la ciudadanía. En ese sentido, se reunió con vecinos de las colonias San Bartolomé y 8 de agosto. 

El encargado de la política interna del municipio, acompañado por la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), Joanna Moreno Manzo, sostuvo una mesa de trabajo con los colonos para escuchar de forma directa sus necesidades más apremiantes. 

La prioridad de los vecinos de ambas colonias es la regularización de sus terrenos, razón por la cual fue crucial la presencia de Sedum en la reunión, con el fin de conocer la situación actual de las propiedades y trazar el seguimiento adecuado en pro de los colonos. 

Yankel Benítez reiteró que, escuchando de frente a las personas y dando seguimiento con las distintas áreas del ayuntamiento, se sigue construyendo en Morelia el mejor lugar para vivir.

