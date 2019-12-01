3 muertos y un lesionado de gravedad es el saldo que dejó riña en tianguis del Edomex; comerciantes lincharon al agresor

Xalatlaco, Estado de México, a 4 de septiembre de 2025.- Esta tarde, alrededor de las 15:00 horas, en el tianguis del barrio de San Agustín, en Xalatlaco, Estado de México, fue reportada una riña, la cual dejó como saldo tres personas fallecidas y una gravemente herida.

Testigos del hecho indican, que varios comerciantes del referido tianguis se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas justo cuando comenzó la riña, ante esto, uno de los comerciantes, sacó una pistola y comenzó a disparar en repetidas ocasiones, quitándole la vida a dos hombres, los cuales tenían 20 y 35 años de edad respectivamente.

Oficiales de la policía indican que tras estos hechos, los comerciantes comenzaron a rodear al agresor, quienes molestos lo sometieron y amarraron a un poste, golpeándolo hasta causarle la muerte, además, informaron que un hombre de 50 años de edad, resulto herido por arma de fuego al recibir dos disparos en el tórax, siendo trasladado al hospital municipal Mariano Matamoros, donde es reportado grave.

Ante estos hechos, la Fiscalía indicó que se inició un expedienten en el cual serán investigados los hechos.