Alcaldesa de Apatzingán se reúne con "Los Hermanos Jiménez" tras cancelación de concierto

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 20:33:23

Morelia, Michoacán, a 4 de septiembre de 2025.- Fanny Arreola Pichardo, presidenta municipal de Apatzingán, se reunió con integrantes de la agrupación musical "Los Hermanos Jiménez" luego de la cancelación de su presentación el próximo 15 de septiembre.

A través de sus redes sociales, la ex diputada local posteó un mensaje de reconocimiento al trabajo musical de "Los Hermanos Jiménez".

Arreola Pichardo indicó que la decisión de la suspensión del concierto no refleja un rechazo al talento de los artistas, sino un compromiso con la legalidad y el respeto a las normas.

"Reconozco su trayectoria y el cariño que muchas familias de Apatzingán les tienen. Esperamos mantener un bonito acercamiento con ellos en el futuro, siempre buscando espacios que fortalezcan el arte y la cultura de nuestra tierra", apunta su mensaje.

Recordar que este miércoles, habitantes de Apatzingán salieron a las calles de la localidad para manifestar su respaldo a la agrupación.