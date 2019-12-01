Atropellamiento mortal en Cointzio: conductor prófugo tras arrollar a un hombre en la Morelia – Pátzcuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 23:39:08

Morelia, Mich., a 4 de septiembre de 2025.- La tranquilidad de la comunidad de Cointzio se vio interrumpida la tarde de este jueves, luego de que un hombre perdiera la vida tras ser atropellado por una camioneta cuyo conductor huyó sin brindar auxilio.

El fatal accidente ocurrió a la altura de la entrada principal de la población, sobre la transitada carretera Morelia–Pátzcuaro. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima —aún sin identificar— intentaba cruzar la vialidad cuando fue embestida violentamente.

Lejos de detenerse, el responsable aceleró y escapó de la zona, dejando al peatón malherido sobre el asfalto. Vecinos que presenciaron la escena alertaron de inmediato a los servicios de emergencia.

Paramédicos acudieron al lugar, pero solo pudieron confirmar el deceso del hombre. La Policía de Morelia acordonó el área mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se espera que familiares acudan a identificarlo en las próximas horas.

Por su parte, la Fiscalía de Michoacán ya inició una investigación para dar con el paradero del conductor prófugo, quien podría enfrentar cargos por homicidio culposo y abandono de persona.