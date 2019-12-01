Refuerzan operativos de seguridad en comunidades de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 20:46:11

Morelia, Michoacán, 4 de septiembre del 2025.- El comisionado de seguridad de Morelia, Pablo Alarcón, informó que se han reforzado los operativos en distintas comunidades del municipio con el objetivo de inhibir actividades de grupos criminales, principalmente robos y extorsiones.

De acuerdo con el funcionario, hasta el momento no se han detectado casos de cobro de derecho de piso en las zonas intervenidas, lo que atribuyó a la confianza de los habitantes, quienes han sido instruidos para reportar de inmediato cualquier intento de intimidación.

Los patrullajes se realizan en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, lo que ha permitido desplazar a personas sospechosas hacia municipios vecinos, particularmente en la región de Villamadero.

Además, se han identificado incidencias en el corredor que conecta Tiripetío y Acuitzio del Canje, presuntamente relacionadas con un mismo grupo delictivo.

En cuanto a los robos, Alarcón recordó que en la zona de Atecuaro operaba una célula criminal, cuyo líder fue detenido en diversas ocasiones por la policía municipal y actualmente no se tienen reportes de que dicha célula continúe activa en la región.