Aseguran en Lázaro Cárdenas, Michoacán, más de 400 huevos de tortuga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 19:56:42

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 4 de septiembre del 2025.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo entre personal de la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, Guardia Civil y Policía Municipal, se lograron asegurar 408 huevos de tortuga y detener a dos personas.

Al respecto se informó que agentes de las referías corporaciones llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en playas de esta municipalidad.

En un momento determinado en Playa Solera de Agua, detectaron a dos personas que transportaban una hielera y denotaban actitud sospechosa.

Fue al revisar el contenido de la hielera que se encontraron los 408 huevos de tortuga; con base en lo anterior los requeridos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.