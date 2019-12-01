Secuestro de dos agentes de Harfuch en Michoacán lleva a su rescate y el de otra víctima en mega operativo: Hay tres detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 20:03:47

Foto: Archivo

Álvaro Obregón, Mich., a 4 de septiembre de 2025.- Tras un operativo inmediato de fuerzas federales y estatales, dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que fueron privados de la libertad este jueves en Álvaro Obregón, Michoacán, mientras realizaban labores de investigación, fueron rescatados en un despliegue en el que una tercera víctima fue rescatada, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

De acuerdo con el funcionario, en la zona se desplegó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, quienes lograron ubicar a los responsables y detener a tres personas presuntamente vinculadas con el secuestro.

Durante el operativo, también fue liberada una persona que permanecía privada de la libertad por los mismos captores.

El secretario García Harfuch destacó la coordinación entre los tres niveles de gobierno y reconoció la labor de los agentes de investigación, a quienes calificó de valientes por su servicio al país.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los detenidos ni de la víctima liberada, pero confirmaron que se mantienen los patrullajes y labores de inteligencia en la región para garantizar la seguridad.