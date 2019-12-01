Pastor es acusado de abusar sexualmente de una menor de edad en Puebla; la joven de 16 años está embarazada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 22:07:01
Tehuacán, Puebla, 4 de septiembre del 2025.- Una madre de familia denunció públicamente que su hija de 16 años fue víctima de abuso sexual por parte de un pastor juvenil de una congregación cristiana en Tehuacán, Puebla.

La adolescente resultó embarazada tras los hechos, lo que llevó a su madre a hacer pública la situación, además de que confirmó que ya existe una denuncia ante la Fiscalía correspondiente.

De acuerdo con su testimonio, la mujer acudió a dicha congregación en busca de apoyo espiritual, tras atravesar una separación familiar que afectó su estabilidad emocional.

Sin embargo, relató que con el tiempo comenzó a notar cambios en el comportamiento de su hija, hasta que sus familiares le revelaron que la joven estaba embarazada producto del abuso de un hombre de 33 años de edad.

La madre aseguró que el sujeto manipuló a la menor convenciéndola de guardar silencio y de seguir sirviendo a la iglesia, bajo el argumento de que “no era pecado ni adulterio”. Asimismo, expresó su temor de que existan más víctimas, ya que el líder religioso habría utilizado su posición para engañar a otras adolescentes.

“Tehuacán tiene que saber qué es lo que pasa, y si hay más víctimas que levanten la voz”, expresó la denunciante, quien cuestionó a las autoridades de la congregación sobre si están al tanto de la conducta del implicado y exigió que se tomen medidas para evitar más casos de abuso.

