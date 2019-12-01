Yankel Benítez refrenda diálogo y cercanía del Gobierno de Morelia para el desarrollo de las tenencias

Yankel Benítez refrenda diálogo y cercanía del Gobierno de Morelia para el desarrollo de las tenencias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 12:41:17
Morelia, Michoacán; 3 de febrero de 2025.- En gira de trabajo en la tenencia de Atapaneo, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, dialogó con vecinas y vecinos de esta comunidad para avanzar en la atención de servicios y espacios públicos.

Acompañado por habitantes del fraccionamiento Lomas de la Aldea, Yankel Benítez resaltó que, como autoridades, solo se gobierna escuchando, caminando y resolviendo las necesidades de la gente.

Comentó que con las tenencias de Morelia, existen puentes de comunicación permanentes, en donde el diálogo es de frente para conocer de cerca los temas prioritarios que atañen a la comunidad.

Yankel Benítez, señaló que en el caso concreto de Atapateo, se atendió la mejora de áreas verdes, habilitación de una cancha de fútbol y un espacio digno para el esparcimiento de niñas y niños.

Resaltó que estas peticiones serán canalizadas a las áreas respectivas del Gobierno de Morelia, para dar seguimiento a las mismas y así seguir avanzando en el desarrollo de la zona rural de la capital.

Noventa Grados
