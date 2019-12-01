Yankel Benítez refrenda coordinación y diálogo en Puerto de Buenavista

Yankel Benítez refrenda coordinación y diálogo en Puerto de Buenavista
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 11:04:24
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Morelia, Michoacán; 4 de noviembre de 2026– El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, realizó una visita de trabajo a la colonia Puerto de Buenavista, en compañía del equipo del Sector Revolución, con el objetivo de escuchar de manera directa a las y los vecinos, así como fortalecer la coordinación con los encargados del orden y los comités municipales de la zona.
 
Durante el recorrido, se dialogó con representantes comunitarios sobre las necesidades prioritarias del sector. Como resultado de este trabajo coordinado, se han llevado a cabo entregas de pipas de agua, despensas y apoyos de vivienda a favor de las familias de la colonia.
 
El secretario del Ayuntamiento destacó la importancia de la cercanía con la ciudadanía: “En territorio y cerca de la gente, ahí es donde se hace la diferencia. No se trata de prometer por prometer, sino de escuchar, estar presentes y entrarle a resolver”.
 
Asimismo, reconoció de manera especial el trabajo de don Prisciliano Elías, a quien señaló como un puente fundamental entre la autoridad y la comunidad, y cuyo compromiso contribuye a engrandecer a Morelia.
 
El Gobierno de Morelia reafirma su compromiso de mantener una presencia constante en las colonias, priorizando la atención a las demandas de las y los morelianos a través del trabajo en equipo y la cercanía institucional.

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