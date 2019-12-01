Yankel Benítez reconoce papel de profesionistas como pilares del desarrollo de Morelia y Michoacán

Yankel Benítez reconoce papel de profesionistas como pilares del desarrollo de Morelia y Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 12:48:15
Morelia, Michoacán, a 22 de noviembre de 2025.- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, participó en el 39° Aniversario del Foro Nacional de Colegios de Profesionistas de Michoacán, donde resaltó el valor de la preparación, la técnica y la ética profesional como motores del desarrollo del municipio y del estado.

Como parte del presídium, Benítez Silva entregó reconocimientos a integrantes destacados del Foro y subrayó la importancia del trabajo colegiado para fortalecer la vida pública.

Durante su intervención, afirmó que el Foro representa mucho más que una organización:
"Hoy celebramos 39 años de una institución que no solo agrupa a profesionistas, sino que construye ciudadanía, fortalece instituciones y eleva el estándar del servicio público y privado en Michoacán."

Destacó que, en un contexto de retos complejos, los colegios de profesionistas se convierten en un contrapeso técnico necesario, una brújula moral y una fuente de soluciones reales para la sociedad.

Asimismo, reconoció que el Foro ha sido, durante casi cuatro décadas, un pilar en la defensa de la dignidad profesional y un actor clave en la construcción de un Michoacán más justo, informado y participativo.

Así, el Ayuntamiento de Morelia refrenda su respeto por las y los profesionistas que, con su preparación y compromiso, contribuyen diariamente al bienestar de la ciudadanía, para hacer de la ciudad el mejor lugar para vivir.

