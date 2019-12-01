Yankel Benítez reconoce el talento de mujeres emprendedoras de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 11:02:50
Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre de 2025.– El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, participó en la clausura del curso de repostería impartido en la colonia Universidades de las Américas, como parte del programa “Mujeres al 1000x10”, que impulsa la Secretaría de Fomento Económico (SEFECO).

Durante el evento, Yankel Benítez acompañó a Guadalupe Herrera Calderón, titular de SEFECO, en la entrega de reconocimientos a las mujeres que concluyeron satisfactoriamente su capacitación, la cual forma parte de las acciones del Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, para fomentar el autoempleo y fortalecer la independencia económica de las morelianas.

Las participantes presentaron una muestra gastronómica con productos elaborados por ellas mismas, entre los que destacaron empanadas y galletas, resultado del aprendizaje obtenido durante el curso.

En su mensaje, Yankel Benítez Silva destacó el compromiso y talento de las beneficiarias: “Este programa es una forma de decirles, sin regateos: gracias y bravo. Ustedes eligen su camino, y nosotros acompañamos con herramientas y oportunidades. Porque libertad, capacidad y talento les sobran”.

Con acciones como esta, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso con el desarrollo integral de las mujeres y con la construcción de una ciudad con mayores oportunidades para todas y todos.

