Yankel Benítez recibe donación de equipamiento para bomberos de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 10:11:14

Monterey Park, California; 12 de marzo de 2026.- La cooperación y relación de hermandad entre los gobiernos de Morelia y Monterey Park, California, quedó refrendada con la donación de equipo de seguridad que recibió el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, el cual servirá para fortalecer el trabajo de los bomberos municipales.

En representación del Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, el secretario agradeció a la alcaldesa, Elizabeth Yang, la donación de 90 equipos de respiración autónoma que se suman a una larga lista de intercambios y apoyo mutuo entre ambas ciudades.

Yankel Benítez recordó que el Hermanamiento con Monterey Park, ha rendido frutos en beneficio de los bomberos de Morelia, ya que cada año hay colaboraciones en materia de capacitaciones y entrega de herramientas físicas de trabajo.

El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, explicó que los equipos de respiración autónoma, permitirán que los bomberos de Morelia tengan mayor seguridad en entornos tóxicos o sin oxigeno, al recibir aire respirable en estos contenedores especiales.

Yankel Benítez, resaltó que acciones como ésta, se alinean al trabajo que impulsa el Ayuntamiento de Morelia para reconocer el esfuerzo de las y los elementos de Protección Civil y Bomberos, otorgándoles las condiciones necesarias para su seguridad, labor con mayor seguridad, particularmente ante contingencias que pudieran presentarse durante la próxima temporada de estiaje.