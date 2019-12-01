Yankel Benítez presenta avances de la Corte Municipal de Morelia

Morelia, Michoacán, a 05 de febrero de 2026.- Durante la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Morelia, encabezada por el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, presentó un informe sobre los avances de la Corte Municipal de Morelia, destacando resultados concretos en su primer mes del año.

Yankel Benítez informó que enero cerró con 1,257 audiencias realizadas, reflejo de un modelo que prioriza resultados, eficiencia y atención directa a la ciudadanía. Asimismo, señaló que actualmente las y los jueces reciben capacitación en materia de faltas administrativas, mientras se avanza en la armonización de reglamentos municipales, con el objetivo de que en el mes de abril el modelo de Corte Municipal opere en su totalidad.

“La corte, los juzgados cívicos, están en una transición para convertirse en una Corte Municipal, ampliando el modelo de justicia cívica a todas las faltas administrativas previstas en la reglamentación municipal. Estamos haciendo las modificaciones necesarias para que, a partir de abril, el modelo esté completamente listo desde el punto de vista legal”, expresó el Secretario del Ayuntamiento.

Benítez Silva subrayó que la Corte Municipal de Morelia es un modelo único en México, el primero en su tipo, que coloca nuevamente a la capital michoacana a la vanguardia nacional en materia de justicia cívica, fortaleciendo las instituciones y garantizando una justicia más cercana, ágil y efectiva.

De esta manera, el Gobierno Municipal que encabeza Alfonso Martínez Alcázar refrenda que la seguridad en Morelia se construye con instituciones sólidas, justicia cercana a la gente y decisiones firmes, siempre en beneficio de la ciudadanía.