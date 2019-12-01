Yankel Benítez lleva alegría a cientos de niñas y niños de Misión del Valle en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 5 de enero de 2026.- En coordinación con la empresa de recolección RETIREM, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, llevó alegría a cientos de niñas y niños de la colonia Misión del Valle, con la entrega de juguetes a pequeñas y pequeños que viven en esta zona de Morelia.

En vísperas de la llegada de los Reyes Magos, Yankel Benítez comentó que se apoyó simbólicamente a los Tres Reyes de Oriente en la extenuante labor de llevar regalos a las y los niños que se portaron bien durante todo el año, reafirmando así el compromiso de la administración municipal con la niñez moreliana.

Acompañado por dirigentes de dicha organización, destacó la importancia de preservar la ilusión en esta temporada y fortalecer los valores familiares que permiten construir una sociedad más solidaria y en paz.

El secretario, Yankel Benítez invitó a las y los pequeños presentes a disfrutar de esta etapa con alegría, a valorar el esfuerzo de sus familias y a seguir fomentando valores como el respeto, la amistad y la solidaridad, y reiteró que el Gobierno de Morelia continuará impulsando acciones que construyan la paz y lleven esperanza a las colonias del municipio.