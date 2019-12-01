Yankel Benítez, hoteleros y empresarios afinan detalles de cara a celebración de Día de Muertos

Yankel Benítez, hoteleros y empresarios afinan detalles de cara a celebración de Día de Muertos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 11:23:54
Morelia, Michoacán; 21 de octubre de 2025.- A pocos días de que comience la celebración del Día de Muertos en Morelia, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, sostuvo una reunión con representantes y empresarios del sector hotelero, para afinar detalles de esta gran tradición.

Yankel Benítez, comentó que en un esfuerzo interinstitucional, el Gobierno del Presidente, Alfonso Martínez Alcázar, desarrolla un programa cultural y artístico en el que participan diferentes dependencias municipales.

Agregó que desde el 2015 que el Alcalde de Morelia sacó la conmemoración del Día de Muertos de los panteones y la trasladó a las plazas públicas, la capital se consolida cada vez más como uno de los destinos más importantes para conmemorar dicha celebración.

Frente a integrantes del Consejo Nacional Empresarial Turístico, la Asociación de Hoteles  y el Consejo Profesional de Empresarios, Yankel Benítez informó que para este año se montarán altares en diversos puntos del Centro Histórico, además de intervenir con flores de cempasúchil las áreas verdes. 

Como evento central, el secretario del Ayuntamiento recordó que el 1 de noviembre se llevará a cabo el Desfile de Catrinas en la avenida Madero, evento que reúne a miles de morelianas, morelianos, pero sobre todo, turistas y visitantes internacionales que acuden a Morelia para admirar el espectáculo.

Yanke Benítez, resaltó que eventos como estos, generan derrama económica para el sector hotelero, de ahí la importancia de seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Gobierno de Morelia y el sector empresarial.

