Yankel Benítez fija plan de trabajo con vecinos de Ejidal Ocolusen

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 14:50:22

Morelia, Michoacán; 02 de diciembre de 2025.- Con el propósito de afianzar la comunicación que permita dar respuesta puntual a las particularidades de cada una de las colonias de la capital, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, visitó Ejidal Ocolusen para dialogar con las y los vecinos.

Tras ser recibido por autoridades auxiliares y colonos, el encargado de la política interna del municipio señaló que escuchar a los ciudadanos, permite establecer acciones más precisas en cuanto a los temas que interesan en la ciudad.

En ese sentido, el secretario tomó nota de los comentarios de las y los vecinos en materia de obras y servicios públicos municipales, a las que dará seguimiento a través de las áreas respectivas, cuyos titulares ya han formado parte de sus recorridos en colonias para dar respuesta y seguimiento a las peticiones.

Yankel Benítez refrendó que, coordinando a las diferentes áreas del Ayuntamiento de Morelia para atender a la ciudadanía, desde las colonias se sigue construyendo el mejor lugar para vivir.