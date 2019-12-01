Yankel Benítez expande cobertura de Puntos Naranja en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 12:45:17

Morelia, Michoacán; 14 de noviembre de 2025.- En la encomienda de construir un municipio cada vez más seguro y solidario con las mujeres, el secretario del ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, mantuvo una reunión con la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) y directivos de tiendas Oxxo.

La mesa de trabajo tuvo el objetivo de generar más Puntos Naranja en las sucursales de esta cadena de tiendas de autoservicio, por lo cual participó personal encabezado por la titular de Semmujeris, Nuria Hernández Abarca.

El encargado de la política interna del municipio recalcó que la instrucción del presidente Alfonso Martínez Alcázar, es fortalecer las políticas públicas que desde Semmujeris se generan en favor de las niñas, jovencitas y mujeres morelianas.

Cabe recordar que los Puntos Naranja es un exitoso programa del Gobierno de Morelia con el que los establecimientos comerciales o institucionales se vuelven —mediante capacitación y seguimiento— lugares seguros a donde las mujeres pueden acudir si se sienten en riesgo o peligro.

Yankel Benítez refrendó que, al contar más 350 Puntos Naranja en la ciudad y los que se siguen sumando día a día, se continúa construyendo en Morelia el mejor lugar para vivir.