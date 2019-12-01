Morelia, Michoacán; 26 de noviembre de 2026.- Como parte del trabajo cercano a la ciudadanía, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, visitó a vecinas y vecinos de Valle de las Flores para escuchar sus necesidades y revisar la posibilidad de incorporar la pavimentación de una calle al Programa Anual de Obras 2027.

El encargado de la política interna destacó que el Gobierno de Morelia, encabezado por el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, mantiene las puertas abiertas para escuchar y atender las principales demandas de la población, como ocurrió con la rehabilitación integral de otra vialidad de esta zona, que ahora ofrece mejores condiciones para quienes la utilizan.

Yankel Benítez explicó que el acercamiento con las y los vecinos se dio a través de redes sociales, por lo que, junto con su equipo de trabajo, acudió al lugar para conocer directamente la petición y revisar las necesidades de la colonia.

Finalmente, el secretario del Ayuntamiento reiteró que recorrer las colonias y mantener el contacto directo con la ciudadanía permite conocer sus necesidades y dar seguimiento a sus solicitudes, porque así se construye la ciudad que todas y todos queremos