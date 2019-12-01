Yankel Benítez escucha y atiende a vecinos de la colonia Mariano Michelena

Yankel Benítez escucha y atiende a vecinos de la colonia Mariano Michelena
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 08:25:31
Morelia, Michoacán, a 2 de septiembre de 2025.– En un encuentro con vecinos de la colonia Mariano Michelena, al sur poniente de la ciudad, el Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, refrendó el compromiso del Gobierno de Morelia que encabeza Alfonso Martínez Alcázar, de mantenerse cercano a la población, escuchando y atendiendo sus demandas de manera directa.

Durante la reunión, en la que también participó el encargado del orden de la colonia, se dialogó sobre temas prioritarios para las familias de la zona, como el servicio de agua potable, el alumbrado público, la seguridad y la regulación de negocios en la avenida principal.

El secretario municipal se comprometió a dar seguimiento puntual a las solicitudes presentadas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida en la colonia y continuar consolidando a Morelia como el mejor lugar para vivir.

Noventa Grados
