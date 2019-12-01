Hallan restos humanos en Jiménez, Michoacán; vecinos reportaban olor nauseabundo en el lugar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 17:23:21
Jiménez, Michoacán, 3 de septiembre del 2025.- Dentro de varios costales fueron localizados los cuerpos descuartizados de tres personas, en hechos registrados en la comunidad El Zapote del municipio de Jiménez, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia de varios costales de los cuales salía un olor nauseabundo.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar confirmaron que se trataba de restos humanos, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de varios costales dentro de los cuales estaban los restos de tres personas, mismos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

