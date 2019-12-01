Balacera y bloqueos en Matamoros ponen en alerta a la ciudadanía; piden no salir de casa en redes sociales

Balacera y bloqueos en Matamoros ponen en alerta a la ciudadanía; piden no salir de casa en redes sociales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 18:07:12
Matamoros, Tamaulipas, 3 de septiembre del 2025.- Durante la tarde de este miércoles se registró un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Estatal en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, que dejó como saldo preliminar un policía herido en una pierna y varios bloqueos en distintos puntos de la entidad.

De acuerdo con los primeros reportes, después de las 16:00 horas los agentes solicitaron apoyo vía radio tras detectar la presencia de hombres armados que se movilizaban en camionetas. El intercambio de disparos ocurrió sobre la calle Sexta, a la altura de la clínica del IMSS, una de las zonas más concurridas del municipio fronterizo.

Tras la balacera, se generaron bloqueos en diversos sectores de Matamoros. La Vocería de Seguridad del estado pidió extremar precauciones en al menos cuatro puntos: la carretera Reynosa-Matamoros en el Ejido Las Rubias; la colonia Zona Industrial, entre avenida Lauro Villar y Francisco Sarabia; así como en Las Palmas, avenida Lauro Villar y Acción Cívica; y la colonia Esteros, en carretera Reynosa y Chapultepec.

En redes sociales, habitantes compartieron imágenes y videos que muestran los bloqueos y la movilización de vehículos con presunta gente armada en estas zonas, lo cual generó alerta entre la población, por lo que se pidió entre los internautas no salir a las calles.

